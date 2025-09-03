Le balene di XRP scommettono su un rally a 4 dollari, mentre Bitcoin Hyper vola in prevendita

XRP testa il supporto a 2,77 dollari mentre le whale accumulano 340 milioni di token. Attesa per gli ETF spot su XRP a ottobre, mentre Bitcoin Hyper (HYPER) supera i 13 milioni di dollari con una prevendita inarrestabile.

XRP si trova in un momento fondamentale. Mentre il mercato delle altcoin mostra segni di stagnazione e incertezza, il token di Ripple è al centro di un affascinante braccio di ferro. Da un lato, il suo prezzo sta testando il livello di supporto critico a 2,77 dollari. Dall’altro, i dati on-chain rivelano un’intensa e coordinata fase di accumulo da parte delle “balene”, che sembrano scommettere con decisione su un imminente rally.

Questa divergenza tra il sentiment generale e le azioni dello “smart money” crea uno scenario ad alta tensione, con un potenziale esplosivo e con il progetto emergente Bitcoin Hyper (HYPER) che potrebbe affermarsi il la vera crypto gemma di questo autunno.

L’accumulo delle balene e i segnali tecnici rialzisti

Nelle ultime due settimane, mentre il prezzo correggeva, i grandi detentori di XRP hanno colto l’opportunità per rafforzare le proprie posizioni, acquistando ben 340 milioni di token. Come evidenziato dall’analista Ali Martinez, questa attività di acquisto si è concentrata strategicamente durante ogni flessione verso la zona dei 2,90 dollari, suggerendo una profonda fiducia nella capacità di XRP di superare le resistenze superiori.

A questo segnale fondamentale se ne aggiunge uno tecnico altrettanto potente. Si tratta dell’indicatore TD Sequential, uno strumento utilizzato per identificare i punti di inversione di tendenza, che ha mostrato segnali di acquisto consecutivi per XRP. Questo, secondo Martinez, indica che l’asset è tecnicamente ipervenduto e pronto per un rimbalzo. La convergenza di un forte accumulo on-chain e di chiari segnali tecnici rialzisti fornisce una solida base per un potenziale movimento al rialzo verso i 3,70 dollari.

Un mercato altcoin incerto: la visione contrastante di Bitfinex Alpha

Nonostante i segnali positivi specifici per XRP, il contesto generale del mercato delle altcoin rimane complesso e incerto. I report della società di analisi Bitfinex Alpha dipingono un quadro sfumato:

Fine agosto: Un report del 25 agosto evidenziava una chiara rotazione di capitale da Bitcoin verso Ethereum e le altcoin, un segnale tipicamente rialzista.

Un report del 25 agosto evidenziava una chiara rotazione di capitale da Bitcoin verso Ethereum e le altcoin, un segnale tipicamente rialzista. Inizio settembre: Un nuovo report del 1° settembre ha invece mostrato una prospettiva più cauta, notando come la capitalizzazione di mercato delle altcoin sia stagnante e come i movimenti dei singoli token rappresentino più una rotazione interna che nuovi afflussi di capitale.

Questa debolezza a breve termine, con altcoin come Cardano (ADA) e Dogecoin (DOGE) che hanno registrato perdite settimanali, crea un vento contrario per XRP, spiegando la sua attuale difficoltà a superare la resistenza.

XRP pronto a esplodere?

XRP si trova in una posizione tanto precaria quanto promettente. Da un lato, è sostenuto da un massiccio accumulo da parte delle balene e da chiari segnali tecnici rialzisti che indicano un potenziale di ripresa, con un potenziale rally in arrivo fino ai 4 dollari. Dall’altro, deve fare i conti con un mercato delle altcoin che fatica a trovare una direzione chiara.

Tuttavia, all’orizzonte si profila un catalizzatore potenzialmente decisivo: la decisione finale della SEC su diverse proposte di ETF spot su XRP, attesa per ottobre. Sebbene settembre possa rivelarsi un mese di lotta, la combinazione di un forte supporto di base e di un imminente evento normativo di tale portata suggerisce che un rally significativo per XRP nel prossimo futuro rimane uno scenario ad alta probabilità.

Mentre il mercato a breve termine è incerto, gli investitori con una visione a lungo termine continuano a puntare su progetti infrastrutturali innovativi.

La prevendita di Bitcoin Hyper ($HYPER) ne è un esempio eclatante, avendo recentemente superato l’incredibile soglia dei 13 milioni di dollari già raccolti finora.

Bitcoin Hyper affronta i limiti storici di Bitcoin, come la lentezza e la mancanza di scalabilità, introducendo un Layer-2 ad alte prestazioni basato sulla Solana Virtual Machine (SVM). L’obiettivo del progetto è, in questo senso, quello di sbloccare il potenziale di Bitcoin per la finanza decentralizzata (DeFi) e le dApp.

Il travolgente successo della prevendita del token HYPER, disponibile sul sito ufficiale di Bitcoin Hyper, al prezzo unitario di 0,012845 dollari, dimostra un forte appetito del mercato per soluzioni che espandono l’utilità fondamentale della rete, anche in un clima di generale incertezza.

In questo senso il token HYPER si posiziona in questo momento come uno degli asset emergenti più promettenti del mercato con un potenziale di crescita davvero esplosivo per i prossimi mesi.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.