Addio a Emilio Fede: si spegne a 94 anni lo storico volto del giornalismo italiano.

Emilio Fede, uno dei volti più noti del giornalismo televisivo italiano, si è spento all’età di 94 anni. Con lui se ne va un pezzo di storia della televisione nazionale (si legge sull’agenzia stampa Prima Pagina News): un professionista che ha saputo raccontare l’Italia attraverso le sue grandi contraddizioni, diventando protagonista di un’epoca. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, Fede aveva iniziato la sua carriera nel mondo dell’informazione con la passione e la determinazione che lo avrebbero contraddistinto per tutta la vita. Dopo gli esordi in RAI, raggiunse la massima notorietà come direttore del TG1 e, successivamente, del TG4, testata che guidò per oltre vent’anni imprimendole uno stile personale e inconfondibile. Figura carismatica, a volte controversa, Fede ha attraversato stagioni politiche, culturali e mediatiche mantenendo sempre il suo stile diretto e inconfondibile. Amato e criticato, stimato dai colleghi e spesso al centro del dibattito pubblico, è rimasto, fino all’ultimo, un osservatore attento della realtà italiana. Con la sua scomparsa si chiude un capitolo importante del giornalismo televisivo. Colleghi, amici e telespettatori lo ricordano oggi con affetto, sottolineando la sua ironia, la sua professionalità e la capacità di lasciare un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto, anche solo attraverso lo schermo. (fonte: Prima Pagina News)