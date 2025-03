I colori del lago Sevan nella 3a maglia dell’Armenia (FFA)

Il riferimento al patrimonio naturalistico dell’Armenia, che aveva caratterizzato la ‘Home’ della Nazionale, ritorna anche nella nuova maglia ‘Third’ presentata dalla Federcalcio armeno e da Macron. Dopo il disegno del profilo del monte Ararat sul kit casalingo, a essere protagonisti nel design e nella grafica della terza maglia che Հավաքական (Il Collettivo) indosserà nel corso dei prossimi impegni internazionali è il lago Sevan e i suoi colori (nella foto in primo piano).

La nuova ‘Third’ è a girocollo ed è caratterizzata da una serie di bande orizzontali ondulate con diverse tonalità di azzurro, dal più scuro al più chiaro. Questo design è pensato per creare un effetto di movimento e richiamare le onde del lago Sevan, il più grande lago dell’Armenia ed uno dei più grandi laghi d’alta quota al mondo. Sulle sue rive sorgono diversi monasteri risalenti al medioevo, tra i quali famoso è quello di Sevanavank. Sul petto, entrambi in stampa siliconata, il Macron Hero in bianco e a sinistra lo stemma della FFA (Football Federation of Armenia).

Il backneck è personalizzato con etichetta su base rosso scuro con bande diagonali che riprendono i colori della bandiera armena, rosso blu e arancione. All’interno sono presenti il logo della FFA, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’, che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus a Valsamoggia. Nel retrocollo esterno è stampata la bandiera nazionale. Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni blu.