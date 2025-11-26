L’Ass. stampa estera in Italia ospita giovedì 27 novembre la conferenza stampa di Oktagon.
Conferenza stampa “Oktagon Roma” – c/o Associazione Stampa Estera in Italia – giovedì 27 novembre 2025 ore 12:00 – via del Plebiscito 102 – 1° piano (scala a destra) – ROMA.
OKTAGON Roma è il più importante galà dedicato agli sport da combattimento nel nostro Paese.
Saranno presenti tutti gli atleti della fight card dell’evento (in programma sabato 29 novembre al Pala Pellicone di Ostia), ma soprattutto Mattia Faraoni bicampione del mondo di kickboxing assieme al suo sfidante ufficiale (per la cintura “cruiserweight” ISKA – fino a 95kg di peso) il fighter giapponese Akira Jr. Umemura.
Per l’occasione sono stati invitati:
S.E. Puttaporn Ewtoksan – Ambasciatore della Thailandia in Italia;
Juri Morico – Presidente OPES;
Elena Palazzo – Assessore allo Sport, Turismo e Ambiente di Regione Lazio;
Alessandro Onorato – Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale;
Carlo Di Blasi – Presidente di FIGHT1 e ideatore del format Oktagon;
Mattia Faraoni – campione del mondo ISKA cat. cruiserweight (kickboxing);
Akira Jr. Umemura – sfidante ufficiale al titolo iridato ISKA.