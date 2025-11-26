Diritti tv – Sky si lega alla FIBA per un quadriennio

Il mondo del basket è sempre più al centro della Casa dello Sport di Sky: per i prossimi 4 anni i grandi campioni e le più forti squadre nazionali maschili e femminili si contenderanno i titoli mondiali e continentali su Sky e in streaming su NOW.

Grazie all’accordo pluriennale raggiunto con la Federazione Internazionale del Basket – FIBA, su Sky e NOW andranno in onda i principali eventi FIBA maschili e femminili del quadriennio 2025-2029:

A partire dal 27 novembre 2025, su Sky e NOW gli appassionati potranno vedere:

– Le sfide di qualificazione (del 2025-2027) e la fase finale dei Mondiali maschili del 2027 (“FIBA Basketball World Cup Qatar 2027”);

– Il torneo di qualificazione e la fase finale dei Mondiali femminili del 2026 (“FIBA Women’s Basketball World Cup Germania 2026”);

– I tornei maschile e femminile di qualificazione alle Olimpiadi del 2028 (“FIBA Men’s & Women’s Olympic Qualifying Tournaments Los Angeles 2028”);

– Le fasi finali degli Europei femminili del 2027 (“FIBA Women’s EuroBasket Belgio-Finlandia-Lituania-Svezia 2027”) e del 2029;

– I campionati continentali di Africa, America ed Asia del 2027 e del 2029;

– Le sfide di qualificazione e la fase finale degli Europei maschili del 2029 (“FIBA EuroBasket Estonia-Grecia-Slovenia-Spagna 2029”).

In arrivo le prime due sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali maschili del 2027. Italia-Islanda giovedì 27 novembre 2025 alle 20, con pre partita dalle 19.30, in diretta su Sky Sport Basket e NOW, con telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, interviste di Gaia Accoto e studio con Giulia Cicchinè e Matteo Soragna. Già alla vigilia, domani mercoledì 26 novembre, il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Luca Banchi sarà ospite in diretta da Tortona del pre partita di Eurolega su Sky Sport Basket e NOW. Domenica 30 novembre 2025 sarà la volta di Lituania-Italia in diretta alle 17.30 su Sky Sport Basket e NOW, con telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina.

L’accordo pluriennale con FIBA arricchirà ulteriormente l’offerta di basket della Casa dello Sport e renderà sempre più il nuovo canale Sky Sport Basket la destinazione unica per gli appassionati di pallacanestro di tutto il mondo. Sky Sport Basket già riunisce il basket italiano, europeo e statunitense con la Serie A – LBA, la Supercoppa italiana, la Coppa Italia, l’EuroLeague e l’EuroCup, in esclusiva fino al 2028, la NBA e la WNBA con un’ampia selezione di incontri.

Oltre ai match in diretta, la qualità del racconto della squadra di Sky Sport è garantita anche per tutti gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24,le rubriche settimanali,le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.