L’aggiornamento Alpenglow di Solana potrebbe spingere il prezzo di SOL a 250 dollari entro fine anno.

L’aggiornamento Alpenglow ridurrà la finalizzazione delle transazioni Solana a 150 ms. Secondo MEXC Research, ciò potrebbe spingere il prezzo di SOL fino a 250 dollari entro fine anno, mentre l’ecosistema cresce con progetti come Snorter (SNORT), già oltre 3,6 milioni raccolti in prevendita.

Solana (SOL) si appresta a implementare uno degli aggiornamenti più significativi della sua storia: Alpenglow. Questa proposta di miglioramento (SIMD-0326), che ha già ottenuto un supporto quasi unanime da parte dei validatori (oltre il 99%), promette di ridurre il tempo di finalizzazione delle transazioni da oltre 12 secondi a soli 150 millisecondi.

Si tratta di un balzo in avanti di quasi cento volte che non solo stabilirà un nuovo standard per le infrastrutture decentralizzate, ma posizionerà la velocità di Solana allo stesso livello dei più performanti servizi internet globali, come quelli offerti da Cloudflare.

Una rivoluzione tecnica con implicazioni finanziarie

Per comprendere la portata di Alpenglow, basta confrontare i suoi 150 millisecondi di finalizzazione con le metriche del web tradizionale. Il “Time to First Byte” (TTFB), una misura comune della reattività di un’applicazione, per i server ad alte prestazioni si attesta in un range simile. Questo significa che, una volta implementato l’aggiornamento, una transazione su Solana potrebbe essere confermata più velocemente di una normale ricerca sul web.

Secondo Shawn Young, analista capo di MEXC Research, un simile traguardo tecnico renderà Solana la piattaforma d’elezione per “applicazioni ad alta frequenza, pagamenti e infrastrutture finanziarie decentralizzate su larga scala”. Questa superiorità tecnologica non solo la distanzia dalle blockchain Layer-1 rivali, ma la rende anche una scelta sempre più attraente per il capitale istituzionale.

Il passaggio da asset speculativo a riserva strategica

L’evoluzione tecnologica di Solana sta guidando un profondo cambiamento nella percezione del suo token nativo, SOL. Non è più visto solo come uno strumento di trading ad alto beta, ma come un asset strategico e infrastrutturale. Questo passaggio è evidenziato dall’accumulo da parte delle tesorerie aziendali, che ora detengono oltre 1,7 miliardi di dollari in SOL.

Come spiega Young, le aziende stanno integrando SOL nei loro quadri di tesoreria come un “asset persistente, non solo un’operazione ciclica”. Questo accumulo strategico, unito alla crescente quantità di SOL bloccata in staking, crea una pressione strutturale sull’offerta disponibile, fornendo una solida base per la crescita a lungo termine del prezzo.

Nonostante il rinvio delle decisioni sugli ETF spot da parte della SEC, Young prevede che SOL possa raggiungere i 215 dollari a settembre e i 250 dollari entro la fine dell’anno, una previsione su cui anche il mercato di previsione Myriad scommette con una probabilità del 64%.

Snorter ($SNORT): il nuovo bot di trading su Solana supera i 3,6 milioni di dollari in prevendita

L’aggiornamento Alpenglow è destinato a essere molto più di un semplice miglioramento tecnico per Solana. Riducendo la finalizzazione delle transazioni a una velocità paragonabile a quella di internet, la rete si posiziona come l’infrastruttura ideale per la prossima generazione di finanza decentralizzata e applicazioni ad alte prestazioni.

Questa superiorità tecnologica sta già catalizzando un cambiamento fondamentale nella percezione di SOL, che passa da asset speculativo a riserva strategica per le istituzioni. Sebbene l’incertezza normativa sugli ETF possa rallentare il percorso nel breve termine, la tesi a medio e lungo termine per Solana, sostenuta da un’innovazione così radicale, rimane più solida che mai.

Mentre Solana si prepara a rivoluzionare la sua infrastruttura, l’innovazione fiorisce anche nel suo ecosistema di applicazioni. Snorter ($SNORT), un bot di trading per Telegram, ne è un perfetto esempio, con la sua prevendita che ha recentemente superato i 3,6 milioni di dollari raccolti finora e i token SNORT venduti al prezzo unitario di 0,1033 dollari.

Costruito per sfruttare la velocità di Solana ma con capacità multi-chain, Snorter offre ai trader retail strumenti per competere con le “balene” crypto. Il bot, infatti, è progettato per “fiutare” le meme coin più promettenti prima che esplodano, analizzando i flussi di liquidità e l’attività on-chain.

Inoltre, offre funzionalità avanzate come il copy trading, lo sniping e commissioni ridotte (le più basse rispetto ai suoi competitor) per i detentori del token $SNORT. L’enorme successo riscosso dalla sua prevendita dimostra una forte domanda da parte degli investitori di strumenti che permettono di navigare e sfruttare la velocità e l’efficienza della chain, che aggiornamenti come Alpenglow renderanno la norma, per massimizzare le opportunità di profitto.

