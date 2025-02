La WADA ferma Jannik Sinner per 3 mesi.

Jannik Sinner e l’Agenzia mondiale antidoping (Wada) hanno trovato un accordo sulla sanzione che il n.1 al mondo del tennis dovrà scontare per il “caso clostebol” per cui era stato comunque prosciolto, l’estate scorsa, dall’ITIA (International Tennis Integrity Agency). Alla luce di questo lodo consensuale decade di fatto il ricorso davanti al Tas di Losanna (l’udienza era stata fissata per il prossimo 16-17 aprile). Sotto il profilo sportivo il campione altoatesino resterà fermo dal 9 febbraio al 4 maggio (tornerà ad allenarsi dal 13 aprile). Salterà ben 4 Master “1000”, ma non si esclude il suo ritorno in campo proprio, in casa, a Roma.