Marketing – Audi Gabellini si conferma Official Partner del Cesena FC

La concessionaria nata nel 1932 affianca dalla scorsa stagione il club bianconero fornendo i modelli riservati alla dirigenza della prima squadra

Anche nel campionato di Serie BKT il Cesena FC viaggia in Audi. Dopo il felice abbinamento avviato la scorsa stagione e coronato con la vittoria del campionato di Serie C, Augusto Gabellini – concessionaria a Cesena del marchio Audi, oltre che di Porsche – si conferma infatti Official Partner del Cavalluccio, con la fornitura dei suoi modelli Audi A3, Q3 e Q5 riservati alla dirigenza della prima squadra bianconera.

Dal 1932 Augusto Gabellini (www.gabellini.it) rappresenta un’eccellenza nel settore automotive, sinonimo di qualità e innovazione. Oltre che in quella storica di Pesaro (dove è altresì concessionaria dei marchi Volkswagen e Skoda), dal 2023 Augusto Gabellini offre vendita e assistenza con la massima professionalità anche nella nuova sede di Cesena, portando avanti una tradizione di passione e attenzione al cliente.

“Siamo orgogliosi di affiancare il Cesena anche in questa stagione – ha dichiarato l’Audi Manager Samuele Salimbeni – unendo così la nostra passione per l’eccellenza a quella per lo sport. Questa collaborazione rappresenta i valori che condividiamo: impegno, determinazione e voglia di crescere insieme”.