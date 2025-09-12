Diritti tv – Sinergia sempre più forte tra Dazn e Mediaset

Già Official Broadcaster di tutta la massima competizione spagnola dal 2018 con un accordo rinnovato fino al 2029, DAZN annuncia oggi, in Italia, un ulteriore consolidamento della partnership strategica con Mediaset;

Dopo il proficuo accordo stretto in occasione del Mondiale per Club FIFA 2025, la piattaforma di riferimento de LALIGA EA SPORTS ha stretto un accordo di sublicenza con il gruppo televisivo, per la stagione 2025-2026;

Grazie all’accordo di sublicenza, Mediaset trasmetterà in co-esclusiva, in Italia, sei tra le migliori 380 partite del campionato.

DAZN, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, e il gruppo televisivo commerciale più importante d’Italia nonché uno dei maggiori d’Europa hanno annunciato oggi di aver siglato un accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di alcune partite di cartello de LALIGA EASPORTS.

La partnership strategica tra la piattaforma di live streaming sportivo punto di riferimento per il calcio italiano e spagnolo, e Mediaset si fa sempre più solida. I tifosi continueranno a vivere, per ogni giornata di campionato, tutte le emozioni de LALIGA su DAZN – partner d’eccellenza del massimo campionato spagnolo – mentre su Mediaset verranno trasmesse in co-esclusiva, nel corso della stagione, sei tra i migliori 380 match in programma.

“L’accordo con Mediaset rafforza una partnership strategica, consolidata anno dopo anno dai risultati di successo ottenuti che portano valore aggiunto a entrambe le realtà coinvolte”, commenta Stefano Azzi, CEO DAZN Italia. “DAZN è ormai la piattaforma di riferimento de LALIGA EASPORTS e lo sarà, in Italia, fino al 2029. Parliamo di un campionato in cui militano alcuni dei calciatori più forti al mondo e che rappresenta uno dei diritti premium più importanti per noi”.

Stefano Sala, CEO MFE Adv, dichiara: “Dal 2021 abbiamo sviluppato la partnership con Dazn sempre con una prospettiva strategica di valorizzazione del calcio come piattaforma imprescindibile di comunicazione per raggiungere tutti i target. Dalla centralità della SerieA in Italia con ascolti in crescita in questo inizio stagione fino al successo internazionale in Italia e in Spagna del Mondiale FIFA per Club, che sulle reti Mediaset ha raggiunto oltre 50 milioni di persone nei 2 paesi, fino a questa scelta di valorizzare le 6 migliori partite della Liga, dal Clasico Real Madrid Barcelona al derby di Madrid – partite che gli appassionati di calcio, uno sport sempre più a respiro internazionale, non mancheranno di premiare con i loro ascolti.”