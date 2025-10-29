La UFC sbarca su Paramount+ in America Latina e Australia dal 2026.
Paramount amplia la sua scommessa sullo sport dal vivo. Dopo aver siglato, in agosto, un accordo da 7,7 miliardi di dollari per diventare la nuova “casa” statunitense della Ultimate Fighting Championship (UFC), il gruppo guidato da Brian Robbins estende ora i propri diritti di trasmissione anche all’America Latina (incluso il Brasile) e all’Australia, per il periodo 2026–2032 (per un totale di sette anni).
L’annuncio, riportato da Reuters e Sports Business Journal, segna un passo decisivo nella strategia globale del colosso media, ora parte del nuovo gruppo Paramount–Skydance.
Un pacchetto “all-in” su Paramount+
A partire dal 2026, gli abbonati di Paramount+ in America Latina potranno accedere a tutti i 13 eventi numerati della UFC e alle circa 30 “Fight Nights” annuali, senza costi aggiuntivi rispetto all’abbonamento base. In Australia, invece, l’accordo coprirà le Fight Nights e i match preliminari dei grandi eventi, con la possibilità di aggiungere in seguito anche gli eventi numerati principali.