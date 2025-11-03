Oktagon MMA si espande in Polonia e firma con l’icona del fighting Materla. Primo evento a Stettino nella primavera 2026.

Il fighter polacco originario di Stettino, Michał Materla (nella foto in primo piano) ha firmato con OKTAGON MMA confermando così l’espansione della promotion ceca sul territorio della Polonia.

‘Polish Lion Heart’, Michał Materla, ha firmato con la promotion europea e farà il suo debutto a Oktagon #86. L’evento si terrà sabato 11 aprile all’interno della Netto Arena di Szczecin (Stettino, nella parte nord-occidentale della Polonia), capoluogo del voivodato della Pomerania Occidentale.

credits image: Oktagon MMA

Michał Materla (33-11) è uno dei più affermati e rispettati fighter di mixed martial arts della Polonia, noto soprattutto per la sua lunga e gloriosa carriera come campione dei pesi “medi” all’interno del circuito KSW (Konfrontacja Sztuk Walki). Atleta di livello nelle MMA europee da oltre un decennio, Materla si è guadagnato una reputazione per la sua durezza e lo stile di combattimento esplosivo, con 26 delle sue 33 vittorie ottenute prima del limite. Ha affrontato avversari internazionali di alto livello e ha regalato ai fan alcune delle “battaglie” più memorabili nello sport, ricevendo più volte il premio ‘Fight of the Night’. Grazie alla sua determinazione incessante e alla fedeltà dei fan, Materla è ampiamente considerato una leggenda delle MMA polacche e ha contribuito a elevare il profilo di questo sport nel suo Paese e oltre.

“Sono felice di aver trovato la mia nuova casa, Oktagon” ha dichiarato il fighter polacco Michał Materla. “Ora combatterò qui. Voglio rimanere in questa promotion il più a lungo possibile e finché il mio corpo me lo permetterà!”

“Quando entriamo in un nuovo mercato, abbiamo bisogno degli atleti giusti e Michał è la scelta perfetta!” ha aggiunto il co-proprietario di Oktagon, Ondrej Novotný. “Arriviamo in Polonia con massimo rispetto per i fan, per lo sport e per il Paese – non vediamo l’ora di vedere i fan polacchi ai nostri eventi…”.