La SPL verrà trasmessa da Sportitalia nel biennio 2025/2027.

La Saudi Pro League (SPL) si assicura il rinnovo di due anni delle trasmissioni con il network Sportitalia (guidato dal giornalista Michele Criscitiello).

L’espansione internazionale della Saudi Pro League (l’equivalente della serie A italiana) continua a guadagnare terreno, questa volta attraverso un rinnovato accordo di trasmissione biennale con l’italiana Sportitalia, mediato dal colosso dello sports marketing americano IMG.

L’accordo garantisce che Sportitalia trasmetterà tre partite SPL in diretta a settimana – 102 partite a stagione – fino alla stagione 2026-27, attraverso la sua rete in chiaro. Questa estensione si basa su un accordo 2024-25 e riflette la crescente visibilità del campionato in Europa e oltre.

Dietro questa spinta globale c’è un accordo strategico di produzione quinquennale firmato nel 2023 tra IMG e la SPL, che posiziona IMG come produttore di trasmissioni per la Saudi Pro League, la King’s Cup e la Saudi Super Cup. Questa partnership sta alimentando sia i contenuti che la qualità, allineandosi con l’aggressiva espansione commerciale e del marchio della Lega.

L’impronta globale delle trasmissioni della SPL si estende ora su 165+ Paesi attraverso 43 piattaforme, tra cui Canal+ (Francia), DAZN, Fox Sports, Tencent e SportyTV. È sostenuto da grandi nomi come Cristiano Ronaldo e amplificato da iniziative come la docuserie Netflix “Saudi Pro League: Kickoff”.

