Giornalisti 2.0 chiede al Ministero della Cultura la proroga del Decreto per l’ingresso gratuito ai musei.

L’Associazione di categoria si è attivata con la Direzione Generale Musei per garantire la continuità dell’agevolazione dedicata ai giornalisti italiani ed europei.

L’Associazione di categoria Giornalisti 2.0 ha avviato un’interlocuzione con la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura (nella foto il logo del MIC) per richiedere la proroga del decreto direttoriale n. 951 del 7 settembre 2022, che ha concesso ai giornalisti italiani ed europei in regola con le quote associative l’accesso gratuito ai musei e ai luoghi della cultura statali.

Il provvedimento, in scadenza il prossimo 7 settembre 2025, rappresenta uno strumento fondamentale per favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale attraverso l’attività informativa della stampa.

Il logo dell’Associazione di categoria Giornalisti 2.0

«La possibilità di accedere gratuitamente ai luoghi della cultura – dichiara Maurizio Pizzuto, Presidente dell’Associazione Giornalisti 2.0 – non è soltanto un riconoscimento del nostro ruolo professionale, ma anche un servizio per i cittadini: l’informazione culturale di qualità nasce dalla possibilità di vivere e raccontare i musei e i siti storici senza barriere. Confidiamo che il Ministero voglia garantire continuità a questa importante misura».

L’Associazione ha espresso piena fiducia nella sensibilità della Direzione Generale Musei e nell’impegno del Ministero della Cultura a sostegno della promozione e della valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.