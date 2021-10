La Serie A rientra in campo: cosa attendersi da Juve-Roma

La parentesi per le Nazionali è durata anche fin troppo lungo per tutti coloro che non vedono l’ora di tornare a piazzare le loro scommesse calcio sul campionato italiano. Si riparte veramente alla grande, con diversi big match che sicuramente scalderanno il weekend di un gran numero di appassionati.

Sul blog sportivo L’insider, si è deciso di analizzare in modo approfondito una partita in modo particolare, ovvero il big match che vedrà contrapposte nella prossima giornate due squadre che stanno vivendo momenti diversi, ma che condividono l’ambizione di tornare a vincere. Stiamo inevitabilmente parlando della Roma guidata in panchina da José Mourinho e della Juventus, al cui timone è tornato Max Allegri, dopo due anni in cui si sono succeduti Andrea Pirlo e Maurizio Sarri.

Altobelli vede la Juve grande favorita

La chiacchierata che ha visto grande protagonista Spillo Altobelli insieme a Fulvio Collovati ha portato in dote anche il pronostico dell’ex attaccante dell’Inter, che ha messo in evidenza come le scelte a livello tecnico e tattico dei due allenatori finiranno per pesare in modo importante sull’economia del match, come molto probabilmente si verificherà anche nell’altro grande match della prossima giornata, che vedrà contrapposte Lazio e Inter.

La Roma arriva con un altro piglio e un’altra motivazione rispetto alla Juve a questa partita, anche se è vero che non bisogna mai dare per morta la Vecchia Signora, visto che ha già dimostrato anche in passato di essere in grado di realizzare delle fantastiche rimonte. Anche secondo Altobelli tutti conoscono molto bene la Juve, che ha sette vite ed una società molto importante e unita.

Quindi, l’attesa è sicuramente per un arrembaggio dei bianconeri nei primi minuti e per una Roma che potrebbe venire fuori con il gioco alla distanza e far soffrire non poco i bianconeri. Secondo il parere di Altobelli, però, la Juve resta la grande favorita per questo match e dovrebbe avere la meglio sugli uomini di Mourinho.

Problemi in attacco per Juve e Roma

Se la compagine guidata in panchina da José Mourinho sta chiaramente provando in tutti i modi a riportare Abraham, il centravanti arrivato in estate dalla Premier League che tanto sta facendo bene nell’ambiente giallorosso, in campo, dovrà chiaramente rivedere le proprie scelte offensive nel caso in cui la contusione alla caviglia rimediata da quest’ultimo lo costringa a dare forfait.

Anche per quanto riguarda la Juve, però, la situazione non è proprio così semplice, anzi l’emergenza continua, dal momento che l’infermeria continua a essere particolarmente affollata. Con la Roma Allegri dovrà prendere scelte anche decisamente coraggiose. Se Dybala dovrebbe tornare in panchina, ma non è chiaramente pronto per disputare una partita intera e, anzi, potrebbe giocare solo qualche minuto, anche Morata dovrà molto probabilmente dare forfait.

Come se non bastasse, dalla sosta per le Nazionali a Torino è tornato un Kean con il morale non proprio a mille e soprattutto con diversi acciacchi, senza dimenticare come al tecnico livornese l’ex PSG lo veda molto meglio in fascia piuttosto che come punta centrale. E allora tutte queste defezioni potrebbero rappresentare la spinta necessaria per lanciare dal primo minuto il talento brasiliano Kaio Jorge.

Il brasiliano sembra essere in vantaggio nelle gerarchie di Max Allegri, ma è chiaro che anche per lui si pone il problema dell’autonomia dal punto di vista fisico, dal momento che non sembra avere più di un tempo nelle gambe. Quindi, resta in piedi l’ipotesi di una staffetta con Moise Kean, ma ci potrebbe essere anche un’altra opzione, ovvero quella di schierare un falso nueve, con Bernardeschi che ha già svolto tale compito contro il Torino nel derby, oppure spostare Chiesa in posizione di centravanti.