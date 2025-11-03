ETF su XRP: Canary Capital accelera, approvazione attesa per il 13 novembre

Canary Capital accelera sul primo ETF spot su XRP negli Stati Uniti, puntando al lancio entro il 13 novembre. Gli analisti di Bitwise prevedono afflussi miliardari, mentre Bitcoin Hyper ($HYPER) emerge come progetto infrastrutturale chiave per l’evoluzione della rete Bitcoin.

La corsa per il lancio del primo, vero ETF spot su XRP negli Stati Uniti è entrata in una fase decisiva. Il gestore patrimoniale Canary Capital ha presentato un aggiornamento cruciale al suo modulo S-1, segnalando l’intenzione di portare il prodotto sul mercato entro il 13 novembre.

La mossa, che arriva in un contesto di mercato complesso, segnato dalle incertezze dello shutdown governativo negli USA, rappresenta una scommessa calcolata per sfruttare le nuove procedure normative e battere la concorrenza sul tempo. Questo sviluppo sta riaccendendo l’attività e l’ottimismo attorno a XRP, con analisti che prevedono afflussi miliardari.

Una mossa audace: la rimozione dell’“emendamento dilatorio”

La strategia di Canary Capital si basa su un’abile mossa procedurale. L’azienda ha rimosso l’“emendamento dilatorio” dalla sua documentazione S-1. In termini semplici, questo emendamento è una clausola standard che impedisce a una richiesta di entrare automaticamente in vigore, dando alla SEC tempo indefinito per la revisione.

Rimuovendolo, Canary Capital avvia di fatto un conto alla rovescia, puntando a un’approvazione “auto-efficace” che potrebbe rendere l’ETF operativo entro 20 giorni dalla presentazione della domanda 8-A al Nasdaq.

Questa tattica, già utilizzata con successo dalla stessa Canary per i suoi ETF su Solana e HBAR, è una scommessa. Come ha notato l’analista di Bloomberg Eric Balchunas, i documenti di XRP non hanno avuto lo stesso livello di dialogo e revisione con la SEC rispetto a quelli di Solana, rendendo la mossa “degna di essere tentata”, ma non priva di rischi. Tuttavia, il Commissario della SEC Paul Atkins ha espresso sostegno alle aziende che utilizzano questa procedura durante lo shutdown, aumentando le possibilità di successo.

La previsione di Bitwise: afflussi miliardari spinti dall’“esercito XRP”

Mentre Canary Capital forza la mano sulla tempistica, altri giganti del settore si concentrano sull’enorme potenziale di mercato. Matt Hougan, CIO di Bitwise (uno dei concorrenti nella corsa agli ETF su XRP), ha dichiarato che qualsiasi ETF spot su XRP potrebbe “facilmente diventare un fondo da un miliardo di dollari” entro pochi mesi dal lancio, superando le aspettative di molti.

Hougan ha sfidato lo scetticismo diffuso nel settore crypto verso XRP, sottolineando che i flussi degli ETF non sono guidati dall’opinione degli addetti ai lavori, ma dalla domanda degli investitori. “Cosa guida i flussi? Un gruppo di persone che acquista l’asset”, ha affermato Hougan. “E l’esercito XRP è incredibilmente rialzista e ama XRP”, ha poi aggiunto.

Questa base di investitori retail dedicati e appassionati, combinata con il nuovo accesso istituzionale, potrebbe generare afflussi significativi, con alcuni analisti che ipotizzano un rialzo del prezzo di XRP fino a 10 dollari. Con quasi 20 domande di ETF su XRP attualmente in attesa presso la SEC, la competizione per catturare questa domanda sarà feroce.

Bitcoin Hyper ($HYPER): l’infrastruttura che sblocca il potenziale di Bitcoin

Mentre la finanza istituzionale si concentra sulla “corsa agli ETF” per gli asset Layer-1 consolidati come XRP e Solana, una narrativa infrastrutturale ancora più grande sta prendendo forma nell’ecosistema Bitcoin. Gli investitori “smart money” non stanno solo cercando un’esposizione regolamentata agli asset esistenti, ma stanno finanziando la tecnologia che sbloccherà il valore latente della rete più grande del mondo.

Bitcoin Hyper ($HYPER) è in prima linea in questa rivoluzione. Questo progetto Layer-2 su BTC, infatti, ha già attirato un’attenzione sbalorditiva, raccogliendo oltre 25 milioni di dollari nella sua attuale prevendita, un segnale chiaro della fiducia del mercato nella sua visione.

Bitcoin Hyper mira a risolvere i limiti storici di Bitcoin – lentezza, costi elevati e assenza di smart contract – implementando un’architettura ibrida che unisce la sicurezza crittografica degli ZK-Rollups con l’incredibile velocità della Solana Virtual Machine (SVM). Questo permetterà a Bitcoin di ospitare un fiorente ecosistema DeFi, NFT e dApp.

Con un prezzo unitario attuale di 0,013185 dollari (ma questa cifra è destinata ad aumentare a breve, come previsto dalla roadmap delle ICO) e un APY di staking del 47%, l’utility token $HYPER di Bitcoin Hyper rappresenta un asset strategico che punta sull’evoluzione funzionale di Bitcoin.

Non si tratta di speculare su un token, dunque, bensì di investire nell’infrastruttura che potrebbe alimentare la prossima fase di crescita di Bitcoin, trasformandolo da “oro digitale” a un ecosistema applicativo completo e ad alte prestazioni.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.