LA PREMIER LEAGUE COLLABORA CON TENCENT PER LANCIARE LA NUOVA SERIE FIFA DI ESPORTS CINESI

(di Lorenzo Di Nubila) – La English Premier League (EPL), massima serie del calcio inglese, collaborerà con Tencent Sports ed EA Sports, per lanciare una nuova serie di eSport sul titolo FIFA Cina alla fine di questo mese.

Tencent Holdings Limited è una società per azioni di investimento fondata nel 1998 e presieduta da Ma Huateng, le cui filiali forniscono servizi per intrattenimento, i mass media, internet e i telefoni cellulari in Cina.