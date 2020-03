La Premier come il Perugia: chiama i tifosi a casa

Il Grifo fa scuola oltreManica. L’Everton replica l’iniziativa della telefonata dei giocatori ai fan

Capita anche che sia la Premier qualche volta a guardare aldilà delle Alpi e copiare il modello italiano. E’ successo con l’Everton che ha riprodotto l’iniziativa del Perugia di far contattare telefonicamente i tifosi del Grifo da parte dei tesserati del club. L’idea, voluta fortemente dal presidente Massimiliano Santopadre, ha l’obiettivo di mantenere il filo diretto fra club e tifosi in questo momento in cui l’emergenza sanitaria da Coronavirus tiene lontani dalle abitudini e anche dai piaceri quale il calcio. Vicario, Falcinelli, Cosmi e lo stesso Santopadre hanno infatti chiamato i propri fan e . L’idea è piaciuta anche in Inghilterra dove il club di Liverpool ha attivato la “Club’s Blue Family”, un’iniziativa che ricalca quella del Perugia. Il protagonista della prima chiamata? Carlo Ancelotti. (fonte: Lega B)

nella foto in primo piano il presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre.