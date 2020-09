LA NUOVA STAGIONE DI “TAKE US HOME”: LEEDS UNITED” IN ANTEPRIMA SU AMAZON PRIME VIDEO

I due nuovi episodi seguono il Leeds United nel suo viaggio di ritorno in Premier. Disponibile dal 17 settembre, voce narrante Russell Crowe.

Lo storico ritorno del Leeds United di Andrea Radrizzani in Premier League è stato documentato in 2 nuovissimi episodi dell’edizione speciale di “Take Us Home: Leeds United”, in uscita su Amazon Prime Video in tutto il mondo il 17 settembre.

Dopo aver seguito tutti i dettagli del “dietro le quinte” del percorso del Leeds United dall’inizio della stagione 2018/19, i due nuovi episodi da 45 minuti ciascuno di “Take Us Home: Leeds United” portano il documentario alla sua conclusione. I primi sei episodi – usciti nell’agosto 2019 – hanno seguito da vicino la prima stagione di Marcelo Bielsa, con narrazioni chiave quali il famigerato incidente dello ‘Spygate’, il goal dell’Aston Villa, quando Bielsa chiese ai suoi di lasciare pareggiare gli avversarie in nome del Fair Play, i drammi del mercato, l’epico incontro di play-off e molto altro ancora. Ora i nuovi episodi daranno agli spettatori un posto in prima fila per seguire la straordinaria cavalcata del Leeds United 2019/20, i festeggiamenti per il centenario del club, il ritorno in campo dopo lo stop provocato per il Covid-19 per assicurarsi finalmente la promozione in Premier League dopo 16 anni di assenza.

Prodotto da NEO Studios e diretto da Lee Hicken di “The City Talking”, Take Us Home è il prodotto finale della possibilità di accedere senza filtri a tutti backstage del Leeds, giocatori, sala riunioni del club, in due anni di riprese instancabili del club e i suoi tifosi. La serie è narrata dal premio Oscar e grande appassionato del Leeds United, Russell Crowe.

“Dopo la popolarità ottenuta lo scorso anno da ‘Take Us Home: Leeds United’, siamo entusiasti di poter portare ai telespettatori di Prime Video una nuova stagione che raconta la promozione storica della squadra”, ha detto Martin Backlund, Responsabile dei contenuti di Prime Video per il Regno Unito. “Il 2019/2020 non solo ha visto il Leeds United ottenere una promozione a lungo attesa e duramente guadagnata sul campo, ma è stata anche l’annata più storica e inaspettata delle ultime stagioni. Questa serie si aggiungerà alla prestigiosa collezione di documentari sportivi già disponibili in esclusiva su Prime Video come All Or Nothing: Tottenham Hotspur e Andy Murray: Resurfacing”

Anouk Mertens, Direttore-Generale di NEO Studios, ha dichiarato: “Negli ultimi due anni, abbiamo ripercorso il viaggio di uno dei grandi e storici club del calcio inglese, che ha lottato per tornare a casa sua, la Premier League. Quando abbiamo iniziato il processo sapevamo che ci sarebbe stata molta eccitazione, ma non avremmo potuto prevedere gli eventi delle ultime due stagioni. È stato un privilegio documentare gli straordinari alti e bassi di questo club iconico e speriamo che i tifosi di calcio o i semplici appassionati di grandi storie si godano lo spettacolo”.

Russell Crowe ha aggiunto: “Ho amato il Leeds per tutta la mia vita. Quando ero piccolo, tornavo a casa dopo aver fatto sport pronto per sedermi a guardare “Match of the Day” con mio fratello, e ne sono rimasto affascinato. Dopo anni di dolore, potere vedere l’esercito bianco marciare insieme verso la Premier League, il suo palco naturale, non mi ha dato altro che immenso piacere. E poter contribuire a raccontare l’incredibile storia delle ultime due stagioni attraverso Take Us Home è stato un vero onore”.