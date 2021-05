LA NBC TRASMETTERA’ I CONTENUTI DI TOKYO 2021 SU TWITCH

L’emittente statunitense NBC Universal ha avviato una collaborazione con Twitch per lanciare un nuovo canale sulla piattaforma streaming di proprietà di Amazon in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo di questa estate.

La coppia lavorerà insieme per creare una programmazione originale realizzata appositamente per gli utenti di Twitch, inclusi clip show interattivi e le interviste agli atleti. I contenuti live, inoltre, saranno prodotti direttamente da Tokyo nel corso dei Giochi e presentati da un mix di talenti di Twitch e presentatori della NBC.

Michael Aragon, chief content officer di Twitch, ha aggiunto: “Il modo in cui le persone partecipano agli eventi sportivi sta cambiando. Non vogliono più semplicemente guardare; vogliono essere il più vicino possibile all’azione e agli atleti. Lo abbiamo visto in prima persona con la crescita della nostra comunità sportiva su Twitch, poiché gli spettatori si sintonizzano non solo per guardare i loro atleti preferiti, ma anche per prendere parte a interviste pre e post partita e connettersi virtualmente con altri fan da tutto il mondo. Le Olimpiadi rappresentano un’opportunità per una fanbase globale di abbracciare questo nuovo modo di vivere lo sport. Siamo entusiasti di collaborare con la NBC per offrire ai fan degli Stati Uniti un posto intimo e in prima fila a questo iconico evento sportivo e poter avvicinare atleti e fan americani in un modo che solo Twitch può garantire”.

Nel frattempo, per quanto riguarda le altre notizie sulla NBC, l’emittente ha valutato la possibilità di trasferire le sue reti sportive regionali (RSN) sul servizio streaming Peacock o di venderle, secondo The Wall Street Journal.

Con più consumatori che annullano i tradizionali abbonamenti alla pay-TV, la NBC sta cercando mezzi alternativi per monetizzare i suoi RSN e, secondo quanto riferito, vede le squadre sportive associate alle reti come potenziali acquirenti.

La NBC ha già annunciato a gennaio che chiuderà NBC Sports Network (NBCSN) entro la fine del 2021 e trasferirà la maggior parte della sua programmazione sportiva sul canale via cavo di USA Network e Peacock. La società, inoltre, non trasmetterà più la National Hockey League (NHL) dalla prossima stagione in seguito al mancato accordo sull’estensione dei diritti.