La Molisana sponsorizza la maglia delle giovanili della S.S. Città di Campobasso (Serie C)

La S.S. Città di Campobasso (neo promossa in Serie C) si lega al pastificio ‘La Molisana’. Per la stagione sportiva 2021/2022 il celebre marchio sarà presente sulle maglie ufficiali del settore giovanile rossoblù. ‘La Molisana’ (nella foto una delle operazioni siglate con l’A.S. Roma), infatti, accompagnerà i ‘Lupetti’ nei campionati nazionali under 15 e under 17.

“Ancora una volta La Molisana intende investire sui giovani talenti e sul loro percorso di crescita e formazione sportiva. Sappiamo bene che lo sport è palestra di vita, per questo ci piace supportare i ragazzi perché possano crescere secondo sani valori e principi e ambire a diventare professionisti del settore”. – si legge in una nota dell’azienda alimentare.