Eventi – SFS Snack Brussels – “Football and Europe: rules, rights and priority”

Nel contesto del Parlamento Europeo, luogo simbolo delle decisioni che plasmano il futuro dell’Europa, si terrà il SFS Snack Brussels, evento dedicato alla governance del calcio europeo, dal titolo “Football and Europe: rules, rights and priority”.

In un periodo di profonde trasformazioni regolatorie e sfide globali, l’evento rappresenta un’opportunità unica per istituzioni, esperti e protagonisti del settore di confrontarsi e delineare strategie efficaci per uno sviluppo sostenibile e inclusivo del calcio europeo.

Alla luce delle recenti introduzioni normative, SFS Snack Brussels offrirà una piattaforma di dialogo tra rappresentanti istituzionali, esperti legali e leader del settore per analizzare l’evoluzione del panorama calcistico europeo e le sue sfide più urgenti. Saranno esplorati i principali contenziosi legali che hanno segnato il calcio europeo e le loro implicazioni per la governance e la competitività del settore.

Tra i temi chiave affrontati vi saranno il fair play finanziario, i diritti di trasmissione e il quadro normativo che regola la stabilità economica del calcio europeo. Un focus specifico sarà dedicato alle aree prioritarie per il futuro del settore, come lo sviluppo delle infrastrutture, la lotta alla discriminazione e la sostenibilità ambientale negli eventi calcistici, riflettendo un crescente impegno per la responsabilità sociale.

L’evento sarà ospitato dall’On. Nicola Zingaretti, Membro del Parlamento Europeo, e riunirà esponenti istituzionali di alto livello e stakeholder del settore con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per rendere il calcio europeo più trasparente, equo e orientato al futuro.

Dettagli dell’evento:

📅 Data: 26 marzo 2025

🕟 Orario: 16:30 – 18:30

📍 Luogo: Parlamento Europeo, Room Spinelli 5E2, Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles