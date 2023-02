La Liguria ospita il grande ciclismo femminile nel mese di marzo

Il ciclismo femminile torna alla ribalta in Liguria con la II edizione del Trofeo “Ponente in Rosa”, dal 7 all’11 marzo e con il III Trofeo Città di Ceriale, il 5 marzo, organizzati da Loabikers con il patrocinio di Regione Liguria. Due appuntamenti di rilievo come dimostra l’ingresso del Trofeo Ponente in Rosa 2023, gara in cinque tappe riservata alle atlete elite, per la prima volta nel calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale.

“Dopo il successo della prima edizione – ha dichiarato l’assessore allo sport di Regione Liguria Simona Ferro – quest’anno il Trofeo Ponente in Rosa entra a far parte a pieno titolo del calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale. La nostra regione è molto legata al mondo del ciclismo e la passione, unita all’entusiasmo, rappresentano le ricette vincenti di questo grande evento, nato da un’idea innovativa e di successo della società Loabikers. Lo svolgimento della gara nella settimana della festa della donna assume un significato ancora più importante visto che ormai, da tempo, sono sempre di più le donne che scelgono questa disciplina sportiva”. (fonte: Ansa)