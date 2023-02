Il Queen’s Park Rangers (Championship) si lega ancora per 3 anni al marchio Erreà

Erreà Sport e Queen’s Park Rangers (attualmente in Football Championship) hanno annunciato il prolungamento dell’accordo di sponsorizzazione tecnica fino alla stagione 2025/26.

Fabrizio Taddei Head of Global Partnership: “La nostra collaborazione con il QPR, che dura da 6 anni, ha attraversato una crisi globale senza precedenti, i cui effetti si fanno ancora sentire, e, senza dubbio, uno dei periodi più difficili della storia del Regno Unito. Le sfide che abbiamo affrontato insieme negli ultimi tre anni avrebbero messo a dura prova qualsiasi relazione ed è per questo che siamo molto soddisfatti ed estremamente orgogliosi di rinnovare la nostra partnership per altri tre anni. Da parte nostra, continueremo a fornire un design su misura non solo per i kit da gioco, ma anche per l’abbigliamento da allenamento e da rappresentanza, al fine di dare ai giocatori, allo staff e ai tifosi del Queens Park Rangers il look distintivo e unico che un club del suo calibro merita. Non vediamo l’ora che inizi la prossima stagione che porterà tante emozioni e, speriamo, tanti successi”.

Euan Inglis, Direttore Commerciale del QPR, ha dichiarato: “Abbiamo lavorato con Erreà nelle ultime sei stagioni e la loro collaborazione è stata fantastica. In questo periodo hanno prodotto alcuni dei modelli di kit più popolari nella storia del club e il feedback che abbiamo ricevuto dai tifosi è stato fantastico. Inoltre, possiedono fabbriche proprie, il che ha contribuito a mitigare alcuni dei problemi della catena di approvvigionamento globale che si sono verificati di recente. Non vediamo l’ora di continuare il nostro stretto rapporto con Erreà e di produrre altri kit di cui i nostri tifosi possano essere orgogliosi”.