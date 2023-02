Würth Italia entra nella famiglia dei partner della Federcalcio

Würth Italia, azienda leader nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio e il montaggio a livello nazionale, continuerà a sostenere i valori dello sport e annuncia di essere Official Partner delle Nazionali italiane di calcio.

Würth Italia sosterrà tutte le Squadre Azzurre, le Nazionali Maschili e Femminili, quelle di Futsal, Beach Soccer, eSports. Spirito di squadra, impegno costante e voglia di dare il massimo sono elementi essenziali del calcio, ma anche i valori della cultura d’impresa di Würth, che continua ad affermarsi come brand legato al mondo dello sport e dal forte attaccamento al territorio italiano.

“Come Würth – ha dichiarato Nicola Piazza, AD di Wurth Italia – siamo estremamente orgogliosi di questa partnership con FIGC, che ci permette di rinnovare il nostro impegno verso il mondo dello sport italiano. Le prerogative che lo caratterizzano, come lo spirito di squadra, la voglia di migliorarsi costantemente assieme ai principi di lealtà e correttezza si riflettono anche nei nostri valori aziendali. Come azienda che opera in Italia da quasi sessanta anni, e con più di 300.000 clienti, 4.000 collaboratrici e collaboratori e 220 negozi su tutto il territorio nazionale, siamo pronti a supportare e far sentire agli Azzurri tutto il nostro sostegno e il nostro entusiasmo da tutta Italia”.