(di Federico Navarro) – Il massimo campionato spagnolo è pronto ad una svolta, che, in accordo con Mediapro (detentore dei diritti televisivi della Liga), vedrà LaLiga andare in onda su Twitch (la piattaforma di live streaming di Amazon) per trasmettere il derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao.

La scelta è stata fatta per raggiungere il pubblico più giovane che quotidianamente popola la piattaforma.

Questa sarà la prima partita della Liga trasmessa in live streaming su Twitch e verrà commentata da Ibai Llanos, streamer e commentatore di eSports.

La partita, che si disputerà mercoledì 7 aprile alle 21, sarà visibile in maniera totalmente gratuita sui canali Twitch della Liga, di Gol (emittente appartenente al gruppo Mediapro) e sul canale personale di Ibai Llanos, che oltre a commentare il match interagirà con gli utenti presenti in chat.

Si tratta di un passo avanti per “l’innovazione e le nuove forme di consumo digitale” come si legge nel comunicato della Liga, che sarà il primo campionato europeo a trasmettere su Twitch.

Per l’occasione la diretta inizierà mezz’ora prima del calcio d’inizio, in modo tale da offrire un ampio pre partita con il caster Ibai Llanos accompagnato da Ander Cortès (giornalista radiofonico e streamer).

“Per la prima volta nella storia sarà possibile vedere una partita di calcio in maniera totalmente gratuita su Twitch – ha dichiarato Llanos sul suo account Twitter – e ciò rappresenta un traguardo e un punto di svolta storico sia per il mondo del calcio che per quello degli streamer”.