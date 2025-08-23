Kickboxing – Glory #103: si entra nella II fase del torneo “Last Heavyweight Standing”.
GLORY #103 darà ufficialmente il via alla seconda fase dell’emozionante torneo Last Heavyweight Standing. Sedici pesi massimi si sfideranno alla Ahoy Arena di Rotterdam (dalle ore 18 italiane) in incontri uno contro uno, con i già contendenti al titolo dei pesi massimi l’olandese Levi Rigters (19-3, 9 KO) e il marocchino Jamal Ben Saddik (38-10, di cui 29 KO) che si affronteranno in un grande scontro nell’evento principale (dopo le scintille di ieri pomeriggio in occasione del face to face svoltosi all’aeroporto internazionale di Amsterdam).
Le SuperFights di GLORY 103 apriranno la serata con 4 incontri del torneo, culminando in uno scontro tra due potenti strikers: Sofian Laidouni (39-5-1, 20 KO) e Cihad Kepenek (23-8, 16 KO).
Per seguire i match la parte preliminare è trasmessa gratuitamente (dalle 18 italiane) sul sito ufficiale di Glory Kickboxing o sulla pagina ufficiale di Meta (facebook) o su Fast Channels, prima di entrare nella fase cruciale della main card a partire dalle ore 20 (con due opzioni per l’utente finale “italiano”: abbonamento mensile Dazn + costo pay per view dell’evento (singolo) oppure su Thriller TV pagando non oltre 23.99 euro in ppv.
https://glorykickboxing.com/events/last-heavyweight-standing#how-to-watch