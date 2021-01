La Lega Pro ricorda la “Giornata della Memoria” legandosi all’immagine di Gino Bartali

La Lega Pro ha deciso di commemorare la “Giornata della Memoria“, il prossimo 27 gennaio, e lo fa, in particolare, ricordando Gino Bartali (dichiarato “Giusto tra le nazioni” dallo stato di Israele, riconoscimento per i non ebrei che hanno rischiato la vita per salvare quella anche di un solo ebreo durante le persecuzioni naziste). Da qui l’idea di spedire un pallone alla famiglia Bartali a nome della stessa Lega e dei suoi club.

“Il ricordo di Gino Bartali è vivo ed è parte integrante della storia del nostro Paese – ha dichiarato ai media Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro (nella foto in primo piano) – i suoi insegnamenti sono attuali così come i suoi valori legati allo sport, al confronto, al fair play, al rispetto degli avversari, al cuore che metteva in ogni sfida”. La Lega Pro è il calcio dei valori ed è impegnata ogni giorno in iniziative legate al sociale con i suoi 59 club, che rappresentano 17 regioni italiane. In 15 mesi sono state realizzate 1.650 iniziative, di cui oltre 500 legate all’emergenza socio-sanitaria dettata dal Covid-19, che hanno visto impegnati club, dirigenti, allenatori, giocatori e tifosi”.