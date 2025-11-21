La Juventus annuncia una nuova partnership in Vietnam: accordo siglato con KJC.

La Juventus FC prosegue il suo percorso di espansione globale annunciando una partnership ufficiale con KJC, una delle principali società di intrattenimento del Vietnam. L’accordo rafforza la presenza del club bianconero nel mercato asiatico, considerato strategico per il futuro del calcio e per la crescita internazionale del brand.

La Juventus punta ad avvicinarsi ulteriormente ai tifosi vietnamiti attraverso iniziative dedicate, attività interattive e contenuti pensati per valorizzare la cultura calcistica italiana. KJC, piattaforma leader nel settore dell’intrattenimento con milioni di utenti in Asia, contribuirà a rafforzare la diffusione del marchio Juventus nel Paese, creando esperienze coinvolgenti e progetti a lungo termine fondati su professionalità, rispetto e ambizione.