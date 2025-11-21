Borsalino “sposa” l’Alessandria calcio. Insieme due marchi storici del territorio.

Borsalino, storica maison di cappelli fondata nel 1857, entra ufficialmente tra gli sponsor dell’U.S. Alessandria Calcio (attualmente prima nel girone “B” di Eccellenza piemontese), rafforzando il legame con la città che ha visto nascere entrambi i marchi. L’azienda, nota nel mondo per l’artigianalità e lo stile Made in Italy, conferma così il suo sostegno ai giovani e ai valori dello sport presente sul territorio.

«Essere al fianco dell’Alessandria è un ritorno alle origini», afferma Philippe Camperio, amministratore unico di Haeres Equita/Borsalino, sottolineando l’impegno verso crescita e formazione.

E’ intervenuto anche il presidente dei “Grigi”, Antonio Barani, che ricorda le immagini storiche del Moccagatta con tanti tifosi in Borsalino: «È un marchio iconico, siamo orgogliosi di portarlo sulla maglia». La partnership, definita un’unione di eccellenze, punta a rafforzare il senso di appartenenza cittadino. Il debutto del logo Borsalino è previsto già nella partita di domenica contro il Chieri.