LA FORMULA 1 TORNA VIRTUALMENTE IN PISTA CON VERI PILOTI AL SIMULATORE

La Formula 1 scende virtualmente in pista grazie agli eSports: domani, dalle 21:00 su Sky Sport F1 (canale 207) in onda il primo Gran Premio virtuale in Bahrain, che prende momentaneamente il posto del vero appuntamento sul circuito di Manama in attesa di tornare alla normalità. Per saziare la voglia di motori, Formula 1 ha infatti deciso di sostituire ogni Gran Premio rinviato nella stagione in corso con gli appuntamenti virtuali al volante del videogame F1 2019. Dalle loro abitazioni, nel pieno rispetto di #iorestoacasa, si alterneranno veri piloti di Formula 1 e alcune stelle dello sport. Su Sky Sport F1 sarà possibile vedere l’intero evento commentato in italiano grazie alla telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi.

Altro appuntamento da non perdere sempre domani su SkySport24: dalle 19:00, a #Casaskysport il pilota Alpha Tauri Daniil Kvjat sarà ospite insieme alla campionessa di sci Sofia Goggia per parlare di velocità.