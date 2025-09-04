La FIPE si avvicina con interesse al mondo del Powerlifting.

Si è svolta a fine agosto a Latina la Sparta Bench Cup 2025, prima gara nazionale di Powerlifting con il patrocinio della Federazione Italiana Pesistica. Un evento in qualche modo storico che sancisce il via ufficiale al via il progetto Powerlifting FIPE e che per il 2025 prevede una serie di competizioni patrocinate dalla Federazione stessa; dal 2026 poi, partirà il circuito di gare regionali FIPE qualificanti alla finale nazionale per l’assegnazione dei titoli ai neo Campioni Italiani di Powerlifting FIPE. La Sparta Bench CUP, organizzata dalla FIAP, Federazione Italiana Atletica Pesante, è stata trasmessa su YouPowerTV.com, la tv della forza della FIPE, che si arricchisce di nuovi contenuti in un palinsesto già molto ricco di discipline ed attività federali.