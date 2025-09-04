Ria Money Transfer prolunga con l’Inter per altri due anni.

FC Internazionale Milano e Ria Money Transfer hanno annunciato il prolungamento della loro partnership fino alla fine della stagione 2026/27.

In base a questo nuovo accordo, Ria continuerà ad essere Official Money Transfer Partner dell’Inter, rafforzando una collaborazione iniziata nel 2023.

L’accordo di rinnovo è stato formalizzato a Los Angeles mentre la squadra era negli Stati Uniti per la Coppa del Mondo per Club. Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter, è stato accolto presso la sede di Ria Money Transfer a Buena Park (California), dove ha incontrato Juan Bianchi, Executive VP e CEO del Segmento Money Transfer di Euronet.

Inoltre, Ria ha approfondito il suo legame con la famiglia nerazzurra collaborando con Inter Academy Chile, rafforzando ulteriormente la sua presenza nella comunità calcistica nerazzurra.