La Coppa Davis sbarca su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Nella “Casa dello Sport” di Sky, arriva la novità della Coppa Davis (Davis Cup by Rakuten Finals). Appuntamento con la fase a gironi dal 13 al 18 settembre su Sky e in streaming su NOW per ammirare ancora una volta tante stelle del tennis, impegnate nella competizione per nazioni più importante e prestigiosa al mondo.

Sky dedicherà all’evento due canali, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con studi dedicati pre e post match.

Con Belgio-Australia, valido per il Gruppo C, e Argentina-Svezia, del Gruppo A, prende il via domani la fase a gironi dell’edizione 2022, che avrà tra le grandi protagoniste anche l’Italia, inserita proprio nel Gruppo A con argentini e svedesi e insieme alla Croazia, finalista nel 2021. In palio, due posti per ogni girone per la fase finale che si disputerà a Malaga, in Spagna, dal 21 al 27 novembre, sempre live su Sky e NOW.

Gli Azzurri del capitano Filippo Volandri (Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli), proveranno a centrare la fase finale potendo contare anche sul sostegno del pubblico di casa. Gli incontri dell’Italia sono infatti tutti in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna. Primo match contro i croati, mercoledì 14, a seguire quelli con gli argentini, venerdì 16, e con gli svedesi, domenica 18. Tutti gli incontri con inizio alle ore 16.

Da Bologna, telecronaca dei match affidata a Elena Pero e Luca Boschetto e con Paolo Bertolucci e Stefano Pescosolido al commento. Inoltre, studi condotti da Eleonora Cottarelli con i commenti di Paolo Lorenzi, sempre live dalla Unipol Arena, con inviati Stefano Meloccaro e Angelo Mangiante.

Per le altre partite, i telecronisti saranno Fabio Tavelli, Pietro Nicolodi, Nicolò Ramella, Gaia Brunelli, Andrea Solaini, Paolo Ciarravano e Alessandro Sugoni, conRaffaella Reggi e Laura Golarsa al commento.

Quattro gruppi da quattro squadre ciascuno, con le prime e le seconde di ogni girone (otto in tutto) ammesse ai quarti di finale (21-24 novembre), che si ridurranno a quattro per le semifinali (25-26 novembre), dalle quali usciranno le due finaliste del 27 novembre.

Tutte le partite del Gruppo dell’Italia saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW. La fase a gironi si giocherà anche a Valencia, Amburgo, Glasgow, oltre che a Bologna. In particolare: Gruppo B a Valencia con Spagna, Canada, Corea del Sud e Serbia; Gruppo C ad Amburgo con Australia, Belgio, Germania e Francia; Gruppo Da Glasgow con Gran Bretagna, Olanda, Stati Uniti e Kazakistan.

Quella che partirà domani sarà un’altra grande prima volta assoluta per Sky, che si conferma sempre di più la Casa dello Sport, con la Coppa Davis in onda fino al 2024.