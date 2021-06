LA COPA AMERICA 2021 SI GIOCHERA’ IN BRASILE

(di Lorenzo Di Nubila) – La Copa America, il torneo di calcio per nazionali del Sudamerica, si giocherà in Brasile.

Inizialmente si sarebbe dovuta giocare in Colombia e Argentina, ma, a sole due settimane dal suo inizio, la Copa America 2021 cambia ufficialmente sede.

Dopo la rinuncia della Colombia è arrivata nelle scorse ore anche quella dell’Argentina e la CONMEBOL ha quindi deciso che le gare della massima massima competizione sudamericana per Nazionali saranno ospitata dal Brasile.

Lo ha annunciato lunedì pomeriggio l’organizzatore del torneo, la Confederazione sudamericana (CONMEBOL), dopo che poche ore prima aveva detto che il torneo non si sarebbe svolto più in Argentina, come previsto, a causa del recente aumento di casi di contagio da coronavirus (in media più di 30mila al giorno nell’ultima settimana).