LA BUNDESLIGA BLOCCA GLI INVESTIMENTI IN PRIVATE EQUITY

La, massima serie del calcio tedesco, ha rinunciato ai piani per la cessione di una partecipazione del 25% dei propri diritti televisivi all’estero, in seguito alle resistenze da parte dei club in merito a possibili interferenze dei fondi di private equity nei loro affari.

La German Football League (Dfl), che organizza i due principali campionati del Paese, ha comunicato in una nota che le trattative per la vendita della quota non verranno al momento portate avanti.

Le squadre che partecipano al campionato avrebbero dovuto approvare con una maggioranza di almeno due terzi il passaggio alla fase finale dell’asta, ma la soglia non è stata raggiunta.