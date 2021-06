COLLABORAZIONE TRA LA MLS E PROCTER & GAMBLE

(di Lorenzo Di Nubila) – La Major League Soccer (MLS) ha confermato un accordo di sponsorizzazione pluriennale con il gigante dei beni di consumo Procter & Gamble (P&G) prima dell’inizio della sua nuova stagione.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi pubblici, ma la CNBC riferisce che P&G pagherà alla lega nordamericana una cifra che va da 80 milioni a 100 milioni di dollari per un periodo di cinque anni per promuovere marchi come Gillette, Old Spice, Crest, Oral B, Dawn, Charmin e Bounty.

In base all’accordo, P&G sponsorizzerà anche l’imminente tour della nazionale di calcio messicana negli Stati Uniti, così come la League Cup, una competizione annuale tra i club MLS e Liga MX e la Campeones Cup, che vede i campioni messicani sfidare i vincitori della MLS. Tale accordo copre anche l’MLS All-Star Game.

MLS e P&G si sono inoltre impegnati a sostenere le comunità locali e a portare equità e inclusione ancora maggiori nel calcio durante la loro partnership. Un modo in cui la coppia intende farlo è aiutare le famiglie a superare barriere come i costi e gli spostamenti per garantire pari accesso allo sport a tutti i livelli.

P&G ha una serie di partnership di alto profilo nello sport, inclusi accordi con la National Football League (NFL) e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

La società ora si unisce ad una scuderia di sponsor aziendali MLS che include marchi del calibro di Adidas, Allstate, Audi, BodyArmor, Coca-Cola, Heineken, Kellogg’s, MGM Resorts, SeatGeek, Target e tanti altri.

La stagione MLS 2021 inizierà il 17 aprile, in occasione della partita tra Houston Dynamo e San Jose Earthquakes.