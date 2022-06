Konami Corporation videogame partner dell’AC Monza a partire dalla stagione 2022/23

(di Antonio Spina) – Konami Digital Entertainment B.V (popolare casa di progettazione e sviluppo di videogame), dopo le precedenti collaborazioni con altri top club italiani come AS Roma, SS Lazio, SSC Napoli, Atalanta BC e AC Milan, ha annunciato l’inizio di una partnership pluriennale con AC Monza, che ha recentemente conquistato la promozione in Serie A per la prima volta nella sua storia.

Konami contribuirà ad irrobustire la gamma di partnerizzazzioni di livello internazionale, aggiungendosi a quelle già in essere come U-Power Group, main partner dalla stagione 2020-21(azienda di produzione, distribuzione e commercializzazione di scarpe antinfortunistiche), Helbiz Live, partner OTT 2021-22 (Società di trasporto intraurbano Italo-americana con sede a New York), Roberto Cavalli, fashion partner per il secondo anno consecutivo (Italian luxury fashion company).

L’accordo vedrà KONAMI diventare l’”Official Football Videogame Partner” dell’AC Monza, a partire dalla stagione sportiva 2022/23, oltre ad inserire il sodalizio brianzolo negli aggiornamenti futuri della serie eFootball. Il contenuto dell’intesa prevede lo sviluppo di numerose iniziative marketing e esports, insieme all’inclusione delle leggende AC Monza nel videogame. In previsione del lancio della partnership, KONAMI ha effettuato lo scanning 3D di tutta la rosa e il club farà inoltre parte della nuova competizione esports dedicata alle società italiane che partirà dalla prossima stagione.