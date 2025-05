Kickboxing – “AK47” è pronto per OKTAGON Valle d’Aosta.

Ad Oktagon Valle d’Aosta, lo show più alto d’Europa nella meravigliosa cornice della Regione Valle d’Aosta, entra ufficialmente nella prestigiosa card anche il neo campione del mondo WKU, Nicolas “AK47” Novati, punta di diamante della “The King Fight Club” guidata da Marco Re.

Alla sua prima apparizione ad Oktagon, Novati porta con sé un impressionante record di 29 vittorie e 6 sconfitte, un titolo mondiale WKU di K1 conquistato lo scorso 22 marzo a The Arena, in un match chiuso prima del limite. Una vittoria straordinaria, che ha segnato il suo ritorno in grande stile dopo l’infortunio subito in Cina, durante una performance di altissimo livello al Kunlun Fight. In quell’occasione, il suo KO ai danni del thailandese Sammy Banchamek è diventato virale per la promotion.

Ad attenderlo sul ring di Oktagon, un avversario di grande calibro: Ilias Krafi, atleta internazionale, di origini francesi, con 42 match all’attivo e solo 7 sconfitte, nonché due volte campione d’Europa di K1.