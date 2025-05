Kickboxing – Débora Évora (Por) a Oktagon Valle d’Aosta. Sfiderà la campionessa mondiale ISKA Martine Michieletto. 

A tre settimane dalla data del gala di Courmayeur, previsto per il prossimo sabato 7 giugno, la franco-marocchina Sarah Moussaddak si è infortunata al piede e quindi è stata prontamente sostituita, nelle ultime ore, dagli organizzatori di “Oktagon Valle d’Aosta“.

La panchina di Fight1, oltre che della ISKA (“International Sport Kickboxing Association”), è lunghissima e, quindi, la sostituzione tecnica è stata immediata. Contro l’iridata in carica (cat. fino a 57kg), la 32enne aostana Martine Michieletto, salirà, sul ring del Courmayeur Sport Center, la già titolata campionessa mondiale WAKO Pro di kickboxing, Débora Évora (27enne kickboxer, originaria di Lisbona).

Ex atleta della promotion internazionale “Glory”, Évora è attualmente in forza al circuito asiatico “Senshi”, dove ha sconfitto la 24enne fighter olandese Montana Aerts. Recentemente, lo scorso 8 maggio, poi, ha superato in casa (a Lisbona) la campionessa francese Lindsey Thomas.

Évora era già prevista, originariamente, contro Martine Michieletto, ma essendo impegnata in un match, nel mese di maggio, gli organizzatori di Oktagon Valle d’Aosta avevano optato per la franco-marocchina Moussaddak (tra le migliori fighter del circuito ISKA).

La campionessa di Lisbona, presente nella top10 di Beyondkick.com, è un’ottima e valida scelta, perché già pronta, avendo combattuto la settimana scorsa, e quindi in forma perfetta. Oltre a ciò, con un mese di tempo, tra un match e l’altro, è perfettamente in grado di sostenere la sfida mondiale (nella categoria di peso -57kg), che la vedrà opposta a Martine Michieletto, con in più la spinta emozionale della recente vittoria in terra lusitana.