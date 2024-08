K-Sport nuovo back jersey sponsor della Virtus Entella in Serie C

K-Sport – azienda leader nelle tecnologie wearable e di intelligenza artificiale per l’analisi delle performance – rafforza ulteriormente il proprio legame con l’Entella siglando un accordo triennale come back jersey sponsor.

La partnership, che prevede la fornitura di soluzioni per l’analisi atletica e statistica evoluta delle performance di Prima Squadra e Primavera, consentirà al club di continuare ad usufruire delle soluzioni tecnologiche più avanzate nel mondo del calcio.”

“K-Sport mette a disposizione del club tecnologie all’avanguardia che supportano lo staff sia nella parte tecnica che in quella atletica. I dati raccolti ed elaborati dal loro ecosistema ci permettono di analizzare la performance a 360 gradi, in partita e in allenamento, regolando i carichi di lavoro e personalizzando la settimana e la preparazione alla gara su una base oggettiva e statistica” – spiega Matteo Matteazzi, direttore generale dell’Entella.

“Siamo orgogliosi di avere ancora al nostro fianco l’Entella,” – aggiunge Mirko Marcolini, fondatore e General Manager di K-Sport –“anche come partner strategico nel lancio (previsto per il 13 ottobre) di K-Fans: l’ultimo rivoluzionario progetto, powered by K-Sport, che consentirà per la prima volta al mondo di aprire il mondo delle tecnologie di tracking a tifosi ed amatori”. (fonte: Virtus Entella)