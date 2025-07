Eventi – Marcel Vulpis (Sporteconomy) ad Arezzo all’evento di “Orgoglio Amaranto”.

Ad ospitare la quarta edizione di “Orgoglio Amaranto in Festa”, la simbolica location dello Stadio Città di Arezzo. La concessione di questo spazio è un traguardo significativo per la buona riuscita dell’evento, che si terrà sabato 26 e domenica 27 luglio e ospiterà personaggi di rilievo, come Fabio Guarini, Marcel Vulpis (direttore dell’agenzia Sporteconomy) e Pippo Russo. Si parlerà di calcio e sostenibilità con particolare attenzione al campionato e ai club di Serie C. La programmazione prevede anche raccolte fondi e un dibattito con i dirigenti e attivisti del Centro Storico Lebowski. L’evento di Orgoglio Amaranto è patrocinato dal Comune di Arezzo.