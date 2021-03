IONOS diventa il partner cloud ufficiale della scuderia Uralkali Haas F1 Team

IONOS, il leader europeo del web hosting e del cloud, si unisce alla scuderia Uralkali Haas F1 Team nel campionato mondiale di Formula 1 2021, in qualità di “Partner cloud ufficiale”. La partnership iniziata in occasione dei test invernali al Bahrain International Circuit svoltisi dal 12 al 14 marzo.

I piloti della Uralkali Haas F1 Team, Nikita Mazepin e Mick Schumacher, hanno presentato ufficialmente la Haas VF-21 prima dei test di venerdì in Bahrain. Il logo di IONOS sarà presente sulla livrea della vettura e accompagnerà le attività del team per tutto il 2021.

“IONOS è un leader sul mercato, in un settore che senza dubbio corre veloce come il nostro”, ha dichiarato Guenther Steiner, Team Principal della Uralkali Haas F1 Team. “Siamo lieti di dare il benvenuto a IONOS come nostro partner cloud ufficiale. IONOS ha costruito il suo successo anno dopo anno sulla capacità di fornire piattaforme su cui i loro clienti possono contare. Proprio come nel nostro sport, il settore tecnologico avanza senza sosta, quindi abbiamo molti elementi in comune e la propensione al successo. È fantastico che facciano parte del team come nostri partner”.

“La Formula 1 e l’Uralkali Haas F1 Team rappresentano una grande opportunità per noi”, ha dichiarato il CEO di IONOS Achim Weiss. “IONOS è un’azienda tecnologica che aiuta gli imprenditori a conquistare la pole position digitale. Siamo molto entusiasti di aver trovato un partner in Gene Has e nel suo team, il cui spirito imprenditoriale corrisponde al nostro. Condividiamo valori fondamentali come la dedizione, l’ingegnosità, la fiducia nel team e la continua spinta verso la massima performance.”

IONOS ha sede a Montabaur, in Germania. Possiede strutture in nove paesi a livello mondiale e conta 2.500 dipendenti che rappresentano 40 paesi. Con più di 30 anni di esperienza e 8 milioni di contratti con clienti in tutto il mondo, IONOS è la più grande azienda di web hosting in Europa, e gestisce 10 data center cloud in Europa e negli Stati Uniti. I test invernali al Bahrain International Circuit si sono svolti dal 12 al 14 marzo. Il campionato mondiale di Formula 1 2021 si apre con il Gran Premio del Bahrain che inaugura la stagione il 28 marzo.