Impresa CEV si conferma official sponsor del Benetton Rugby

Prosegue il sodalizio tra CEV e Benetton Rugby. Impresa CEV sarà quindi, anche per la prossima stagione, 0fficial sponsor dei “Leoni” nello United Rugby Championship ed in Challenge Cup.

Impresa CEV, azienda trevigiana di costruzioni edili è oggi una delle 4 aziende ritenuta big player nel mercato edile in Veneto e tra le migliori 15 imprese dell’edilizia privata in Italia con un fatturato che supera i 60 milioni di euro e con una operatività in media di 20 cantieri in simultanea oltre a nuove grandi opere in progetto.

Sono solo alcuni dei numeri di CEV che, con i suoi 50 anni di storia, conta prestigiose collaborazioni con numerosi architetti e progettisti di fama internazionale.

Antonello Vendramin CEO di Impresa CEV Spa: “Anche quest’anno Impresa CEV sarà al fianco di Benetton Rugby in qualità di Official Sponsor nello United Rugby Championship ed in Challenge Cup. Siamo orgogliosi di rinnovare e proseguire il nostro impegno in una collaborazione ormai di lunga data mettendo in campo il nostro brand seguito dal nostro claim #moltopiùdicostruttori che contraddistingue la nostra filosofia aziendale e ciò che siamo. Come CEV anche i nostri Leoni sono “molto più di giocatori”. Sanno essere leali compagni di vita e di squadra, sportivi nelle sfide di tutti i giorni e in campo, ideali che ci accomunano e che grazie a questa partnership Benetton Rugby ne diverrà portavoce diffondendo e portando con orgoglio l’immagine e il nome di CEV sui campi di gioco in tutta Europa e non solo”

“Siamo veramente lieti di proseguire il sodalizio con CEV, partner importante e membro della nostra famiglia da ormai 3 anni. Impresa CEV è un’eccellenza del nostro territorio, con la quale condividiamo valori, interessi e l’ambizione di affermarsi sempre di più anche all’estero. Il logo CEV sarà presente sui pantaloncini dei nostri kit gara e saremo ben felici di portarlo con noi in ogni nostra partita” Queste le dichiarazioni di Amerino Zatta, Presidente del Benetton Rugby.