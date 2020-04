ACCORDO TOP DI SPONSORIZZAZIONE PER LA CHINESE BASKETBALL ASSOCIATION

(di Sejon Veshaj) – MIGU, azienda cinese fornitrice di prodotti e servizi di contenuti digitali, consociata dell’operatore di telefonia mobile China Mobile, ha siglato un accordo di sponsorizzazione di ampia portata con la CBA (Chinese Basketball Association), il massimo campionato cinese di pallacanestro.

Secondo Lanxiong Sports, una delle principali agenzie di analisi dell’industria sportiva cinese, l’accordo complessivo è pari a 2 miliardi di CNY (valuta cinese), al cambio 283 milioni di dollari e oltre 260 milioni di euro. L’accordo quinquennale partirà dalla prossima stagione 2020/2021 fino al termine dell’annata 2024/2025 e comprende per Migu diritti IPTV esclusivi, diritti di streaming non esclusivi e un pacchetto di sponsorizzazione come partner ufficiale.

Migu si è anche impegnata a fornire servizi alla CBA nello sviluppo della tecnologia di trasmissione della rete 5G. L’azienda digitale aveva già iniziato a trasmettere in diretta e su richiesta la copertura del campionato di basket cinese dalla stagione 2018/2019 dopo la fine nel 2017 dell’accordo esclusivo di trasmissione tra la CBA e l’agenzia Infront (che ha mantenuto il suo ruolo nella vendita dei diritti alle squadre nazionali di basket cinesi).

Migu è sbarcato sulla scena sportiva globale nel 2018, quando ha ottenuto i diritti di streaming in licenza per i Mondiali di calcio in Russia, in un accordo con la televisione di stato CCTV (China Central Television).

In seguito, il colosso asiatico ha siglato un accordo di sponsorizzazione con la NBA (National Basketball Association), assicurandosi i diritti sui contenuti trasmessi in Cina, Hong Kong e Macao, diventando partner ufficiale in Asia della lega professionistica di basket più famosa al mondo.

La Chinese Basketball Association è stata sospesa a gennaio a causa della pandemia di Covid-19 e la Lega è intenzionata a cercare ulteriori accordi non esclusivi per le prossime stagioni sportive. Le aziende Incumbents Tencent Sports e Youku Sports sono al momento le candidate più papabili per eventuali negoziati.