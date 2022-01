IMC Holding nuovo naming sponsor della Youth League FIGH femminile

Un ingresso nello “sponsor group” della FIGH. Nelle settimane precedenti è stata siglata una partnership tra la Federazione e la IMC Holding, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili. Grazie a quest’accordo il marchio “Fotovoltaico Semplice” sarà naming sponsor della “Youth League” femminile, il campionato Under 20 ormai ai nastri di partenza, e sarà visibile sul retro maglia (back sponsor) delle Nazionali senior maschile e femminile e accompagnerà, sia gli eventi federali che la “Serie A Beretta” (campionato italiano di specialità).

“Con soddisfazione – ha commentato la FIGH – accogliamo nel nostro sponsor group l’azienda “IMC Holding”, che non ha mai fatto mistero, durante la fase di negoziazione, del suo grande interesse nei confronti della pallamano italiana. Una scelta che dimostra l’appeal crescente del nostro sport. L’aver individuato, poi, nel campionato Under 20 femminile, la Youth League, e nella maglia azzurra i principali vettori dell’articolato contratto di sponsorizzazione è un plus che va esattamente nella direzione delle strategie federali.”.