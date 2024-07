Il West Bromwich Albion veste Macron

A meno di un mese dall’annuncio della partnership tecnica, Macron e West Bromwich Albion FC hanno ufficialmente presentato il nuovo kit Home che i “Baggies indosseranno nel corso della prossima stagione in Sky Bet Championship. Una divisa casalinga nel segno della tradizione e che sottolinea l’impegno nel campo della sostenibilità e nel rispetto per l’ambiente dello sponsor tecnico e del club. Il nuovo kit, come tutti i game set prodotti da Macron per i propri club, è infatti realizzato interamente in Eco Fabric, tessuto ottenuto al 100% dal riciclo di plastica post-consumer.

La nuova maglia Home 2024/25 del West Bromwich Albion FC ha il collo a polo blu in maglieria e si presenta con le tradizionali bande verticali bianche e blu navy. All’interno delle bande blu, tono su tono e in stampa sublimatica, sono presenti delle fini righe ondulate che creano un effetto 3D. La schiena è dominata da un inserto in Eco Micromesh che si conclude con una forma a ‘V’ a fondo maglia. L’inserto è interamente bianco, ma l’alternanza tra le strisce verticali viene mantenuta attraverso la presenza di bande embossate. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club insieme al logo Macron e alla scritta Designed in Bologna a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. Sul petto, a destra e in stampa siliconata rossa, è applicato il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, lo stemma del West Bromwich Albion FC.

Sul fondo maglia è inserito un tape interno personalizzato con la scritta ripetuta Bonded by Belief (Legati dalla fede), nuovo motto del club, e intervallata dal particolare dello stemma del club, il tordo posato su un ramo di biancospino. Altra affermazione dell’identità della squadra è nella scritta che appare in bianco nel retrocollo esterno: We are Albion. Due le opzioni per i pantaloncini che possono essere tutti bianchi con coulisse blu navy o completamente blu navy.