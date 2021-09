IL VALENCIA RIPRENDERA’ LA COSTRUZIONE DEL NUOVO STADIO GRAZIE ALL’ACCORDO TRA LA LIGA E CVC

(di Marco Casalone) – Il Valencia CF (club calcistico militante nella massima serie del campionato spagnolo) ha comunicato alle istituzioni governative della Comunità Valenciana che destinerà la maggior parte dei fondi che riceverà a seguito della collaborazione tra LaLiga e il fondo CVC Capital Partners (uno dei maggiori gestori di fondi al mondo, nato nel 1981 come braccio europeo di Citicorp Venture Capital e con oltre 25 anni di esperienza nel settore sportivo, con partecipazioni a competizioni internazionali di rugby, pallavolo, tennis, MotoGP e Formula 1) per riprendere i lavori di costruzione del nuovo stadio, il Nou Mestalla, fermi ormai da dodici anni.

Attraverso una lettera indirizzata al Ministero dell’Economia Valenciana la squadra del magnate singaporiano Peter Lim ha comunicato alla Generalitat il principio d’accordo con CVC (del quale non faranno parte Real Madrid, Barcellona, Athletic Club Bilbao e Real Oviedo), con il quale LaLiga si impegnerà a cedere il 10% del proprio giro d’affari in cambio della somma di 2.100 milioni di euro, una parte significativa dei quali dovrà essere obbligatoriamente dedicata allo sviluppo delle infrastrutture societarie.

Nella comunicazione, firmata dal presidente del Valencia CF Anil Murthy, viene sottolineato come “nonostante la trattativa tra LaLiga e CVC sia attualmente in fase di finalizzazione e fino al mese di novembre non si verrà a conoscenza dell’esatta quota che ogni club riceverà dall’accordo, la società era ansiosa di informare il Governo, nella speranza di poter riprendere il prima possibile i lavori di edificazione del nuovo stadio”.

Lo scorso 25 febbraio è infatti caduto il dodicesimo anniversario dell’interruzione dei lavori del Nou Mestalla, il cui progetto, presentato nel 2006 dall’allora presidente Juan Soler, prevedeva l’inaugurazione dell’avveniristica arena da 75.000 spettatori per l’inizio della stagione 2009-2010: la crisi immobiliare del 2008 aveva però fortemente colpito il club, incapace di soddisfare le previsioni di reddito derivanti dalla vendita del terreno del vecchio Mestalla e costretto a fermare (e mai più riprendere) la costruzione dell’impianto, nonostante le forti pressioni ricevute nel corso degli anni dal Comune e dalla Generalitat.