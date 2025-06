Approvato lo schema di Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione di grande eventi sportivi e ulteriori in materia di sport”.

Secondo quanto riportato dall’agenzia specializzata in tematiche politiche Public Policy il provvedimento approvato oggi in CdM è “il più corposo della storia repubblicana dedicato allo sport e avrà sicuramente ulteriori integrazioni. Il provvedimento ha 3 capi, 16 articoli”.

Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm. “Il primo capo – ha spiegato – è tutto destinato a misure dedicate a Milano-Cortina 2026, con frequenze a titolo gratuito per gli operatori del settore, che mette a disposizione il Mimit, misure relative alla sicurezza dei giochi che riguardano il Viminale e il ministero della Difesa, e il commissario che si occuperà della parte di logistica organizzativa delle Paralimpiadi”.

“Il secondo capo – ha proseguito – riguarda i grandi avvenimenti, dalla America’s Cup (nel 2027, nda), con l’affidamento a Sport e Salute di tutte le attività funzionali all’organizzazione e alla promozione dell’evento stesso”. “Ci sono poi i Giochi del mediterraneo, con Sport e Salute che potrà dare supporto al Comitato organizzatore attraverso un contratto di servizio tra i due enti. La norma prevede anche un secondo modulo di finanziamento per l’organizzazione dei giochi”. “Infine – ha detto Abodi – ci sono le finali Atp, per cui sono stati già stanziati in legge di Bilancio 97 milioni e 500 mila euro nei 5 anni, e qui si entra nell’ambito della definizione del Comitato organizzatore”.

“Il terzo capo – ha concluso il ministro – riguarda la sicurezza sugli impianti di sci, ma anche borse di studio universitarie per studenti che praticano sport ad alto livello, e una norma che riguarda l’ACI: l’elezione del presidente è in programma per il 9 luglio prossimo, e con questa norma il commissario rimarrà in carica finché non entrerà il presidente dopo le elezioni. C’è poi una norma che riguarda l’omologazione della punibilità per quanto riguarda atti nei confronti degli arbitri e delle altre figure tecniche, come per gli agenti di pubblica sicurezza”.