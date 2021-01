In vista dell’assemblea elettiva in programma il prossimo 12 gennaio, la Lega Pro ha diffuso l’elenco delle candidature ricevute, Per la presidenza, correranno il n.1 uscente, Francesco Ghirelli, e Andrea Borghini. Questi i nominativi in corsa per le altre cariche.

Vice presidente: Paolo Francia, Luigi Ludovici, Marcel Vulpis. Presidente del Collegio dei revisori dei conti: Paolo Mannini. Membro effettivo del Collegio dei revisori: Alessandro Bolchi, Maurizio Di Marcotullio, Andrea Fidanzi. Membro supplente del Collegio dei revisori: Maurizio Di Marcotullio, Elena Ercoli, Alfonso Nocito.