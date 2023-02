Il Pontedera calcio (Lega Pro) cresce nel marketing e nel digitale

Tra i club di Lega Pro (3a divisione del calcio professionistico) che si sono particolarmente distinti in attività di marketing a 360 gradi vi è sicuramente l’U.S. Città di Pontedera, inserita, anche quest’anno, nel girone “B” della Serie C (attualmente 7a nella classifica provvisoria e impegnata domani nel derby regionale con il San Donato Tavernelle).

Nello specifico è stato ideato un progetto di marketing (coordinato dal direttore organizzativo Andrea Bargagna (nella foto sotto il secondo da sinistra) per mettere il territorio e le aziende al centro di tutte le attività 7 giorni su 7 (grazie anche al supporto dei social media: oltre 11mila fan tra Instagram e Meta). Un network strategico per consentire, a tutte le realtà partner, di incontrarsi attraverso la piattaforma del club (riuscendo in questo modo a sviluppare business grazie al collante della passione dei supporter).

In sintesi il Pontedera calcio si è trasformato in un veicolo, in un amplificatore di interessi comuni in ambito territoriale. Sotto il profilo pubblicitario, sfruttando al massimo la perimetrale Led bordo campo e il nuovo piano di potenziamento delle sponsorizzazioni, si è arrivati a superare una raccolta commerciale pari a 1 milione di euro.

Si è puntato poi sull’innovazione e sviluppo del brand attraverso partnership strategiche come Erreà (sponsor e fornitore tecnico del materiale) e NGM (azienda leader nella fornitura di macchine Led e maxi schermi). Senza dimenticare l’attenzione alla comunicazione e ai social media, lo sviluppo del progetto eSports (con la nascita di una eSports business unit e la creazione di una specifica area all’interno dell’impianto casalingo: l’Ettore Mannucci) e la produzione in Germania del merchandising ufficiale (con un partner strategico del calibro di Artioli Berlin – nella foto una immagine di una maglia celebrativa limited edition).

Sempre nel comparto delle sponsorizzazioni (il club toscano si è legato, nel campionato in corso, a più di 27 realtà commerciali) trovano spazio sulla maglia (stagione 2022/23), oltre ad Erreà Sport, i marchi Sofisport, Radiologia Diagnostica Valdera, Bi.Emme service srl (sul fronte maglia), Alioth (sulla manica sinistra della divisa), Pisa Utensili e CridavItalia (sul back della jersey).

Merita poi un discorso a parte il lancio del progetto “Fotocorner”, avvenuto a fine 2022 e fortemente voluto dal dirigente Bargagna. L’iniziativa in esame aiuterà il Pontedera a digitalizzare la banca dati delle anagrafiche dei tesserati inseriti nei vivai giovanili, ma nel futuro potranno accedervi anche tutti gli altri club di Lega Pro. Può fare infatti da apripista per la raccolta di dati sui telespettatori e i tifosi. Va a colmare un vuoto e può sollecitare le aziende a investire nel calcio attraverso lo scambio di informazioni, la cui cessione a terzi, per finalità di privacy e commerciali, andrà ovviamente sempre approvata dai genitori nel caso si tratti, ad esempio, di minorenni.